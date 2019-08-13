У Полтавській області на древньому Більському городищі археологи знайшли золото та зброю скіфів.

Прес-служба Полтавської облдержадміністрації повідомила, що археологи знайшли артефакти VI століття до нашої ери.

Найголовніше те, що поховання не було пограбоване. В ньому все залишилося так само, як і 2600 років тому.

На місці розкопок археологи знайшли керамічний посуд (черпаки, чашки), велике блюдо з каменю, бронзове дзеркало, бронзовий браслет, намистини (бурштин, кришталь, сердолік), золоті прикраси (сережки, головний убір).

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– Розмір і вагу золотого головного убору ми не визначимо, доки не піднімемо його з землі. Але й зараз видно, що річ унікальна. Це не просто фрагмент, а цілісний головний убір в два яруси з трьома видами золотих бляшок і скроневими сережками. А браслет, який був на руці у померлої дуже мініатюрний, значить жінка була маленькою, ймовірно, підлітком, — розповіла керівник експедиції Ірина Шрамко.

Згідно з інформацією, це вже четверте знайдене археологами з 1906 року нерозграбоване поховання на згаданому городищі.

До речі, у Києві археологи знайшли справжній скарб, який знаходився у підвалі знесеної будівлі.