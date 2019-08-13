Американские эксперты считают, что у ГБР нет полномочий для того, чтобы быть ведущим органом в расследованиях против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Экономист Атлантического совета Андерс Аслунд считает, что единственным авторитетным органом расследования в Украине является НАБУ, однако именно ГБР занимает ведущую позицию в следствии против пятого президента Петра Порошенко.

– ГБР не имеет полномочий, но оно, кажется, является ведущим органом в этих расследованиях. Я думаю, что существует сильное давление общественности на то, чтобы раскрывать преступления, которые осуществляли люди на руководящих должностях старой власти. Но это нужно делать профессионально, – сказал Аслунд.

Он добавил, что одними из первых шагов должна быть реформа Генеральной прокуратуры и назначение высших спецпрокуроров.

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Исполнительный директор центра Пенн-Байдена Майкл Карпентер считает, что не нужно привлекать лидеров к ответственности за военные решения.

По его словам, лучше сосредоточиться на возможном финансовом мошенничестве, если есть соответствующие доказательства. В общем, стоит придерживаться очень высокой планки в расследованиях против лидеров стран.

К слову, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко за поездку на Мальдивы.

Источник: Голос Америки