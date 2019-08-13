Американські експерти вважають, що у ДБР немає повноважень для того, аби бути провідним органом у розслідуваннях проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Економіст Атлантичної ради Андерс Аслунд вважає, що єдиним авторитетним органом розслідування в Україні є НАБУ, проте саме ДБР займає провідну позицію у слідстві проти п’ятого президента Петра Порошенка.

– ДБР не має повноважень, але воно, здається, є провідним органом в розслідуваннях. Я думаю, що існує сильний тиск громадськості на те, щоб розкривати злочини, які здійснювали люди на керівних посадах старої влади. Але це потрібно робити професійно, – сказав Аслунд.

Він додав, що одними з перших кроків має бути реформа генеральної прокуратури і призначення найвищих спецпрокурорів.

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Виконавчий директор центру Пенн-Байдена Майкл Карпентер вважає, що не потрібно притягати лідерів до відповідальності за військові рішення.

За його словами, краще зосередитися на можливому фінансовому шахрайстві, якщо є відповідні докази. Загалом, варто дотримуватися дуже високої планки у розслідуваннях проти лідерів країн.

До слова, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти п’ятого президента Петра Порошенка через поїздку на Мальдіви.

Джерело: Голос Америки