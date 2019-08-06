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Факты / Украина

Из-за поездки на Мальдивы: ГБР открыло новое дело относительно Порошенко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно экс-президента Украины Петра Порошенко.

Из-за поездки на Мальдивы: ГБР открыло новое дело относительно Порошенко

ГБР открыло уголовное производство в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко из-за возможной организации незаконной переправки людей через госграницу с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

– Следователи проверяют информацию относительно организации экс-президентом незаконной переправки через госграницу с использованием заведомо поддельных документов, а также внесения должностными лицами государственных таможенной и пограничной служб в официальные документы заведомо ложных сведений с целью пересечения границы, – заявил и. о. представителя ГБР Максим Билоусенко.

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Он добавил, что досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что четыре человека попытались напасть на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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