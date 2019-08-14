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Факты / Украина / Общество

УАПЦ официально прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила свое существование.

УАПЦ официально прекратила существование

В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации Патриархия Украинской автокефальной православной церкви.

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Ликвидация УАПЦ проходит путем реорганизации – присоединение к религиозной организации Киевская митрополия Украинской православной церкви.

Полномочия по управлению делами юридического лица переданы ликвидационной комиссии.

Ранее Факты ICTV писали, что синод ПЦУ оставил почетного патриарха Филарета в составе церкви, но запретил ему управлять епархией. Этим решением ПЦУ подчинила себе все церкви.

Фото: УНИАН

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