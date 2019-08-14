Українська автокефальна православна церква офіційно припинила своє існування.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань внесено запис про припинення існування релігійної організації Патріархія Української автокефальної православної церкви.

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Ліквідація УАПЦ проходить шляхом реорганізації – приєднання до релігійної організації Київська митрополія Української православної церкви.

Повноваження щодо управління справами юридичної особи передані ліквідаційній комісії.

Раніше Факти ICTV писали, що синод ПЦУ залишив почесного патріарха Філарета у складі церкви, але заборонив йому керувати єпархією. Цим рішенням ПЦУ підпорядкувала собі усі церкви.