Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.
Кабинет Министров Украины на заседании правительства одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.
В соответствующий реестр предлагают вносить информацию о:
- ветеранах войны (участниках боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны);
- лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной;
- пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.
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Согласно пояснительной записке, создание реестра не требует финансирования из государственного бюджета.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, чтобы вместо парада на День независимости выделить премии военнослужащим.
Источник: Министерство по делам ветеранов