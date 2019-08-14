Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.

Кабинет Министров Украины на заседании правительства одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

В соответствующий реестр предлагают вносить информацию о:

ветеранах войны (участниках боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны);

лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной;

пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

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Согласно пояснительной записке, создание реестра не требует финансирования из государственного бюджета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, чтобы вместо парада на День независимости выделить премии военнослужащим.

Источник: Министерство по делам ветеранов