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Факты / Украина

Военного парада на День Независимости не будет – Зеленский

Власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День Независимости.

Военного парада на День Независимости не будет – Зеленский

Владимир Зеленский высказался против проведения военного парада на День Независимости 24 августа.

Средства, которые могли бы быть потрачены на организацию мероприятия, лучше выплатить в качестве премии военнослужащим, считает президент Украины.

– Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. Обязательно – военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости тоже будем.

Читайте: День Вооруженных cил Украины: самые яркие парады за 27 лет

Напомним, Минобороны решило ввести дополнительную премию для новоприбывших бойцов операции Объединенных сил.

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