Власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День Независимости.

Владимир Зеленский высказался против проведения военного парада на День Независимости 24 августа.

Средства, которые могли бы быть потрачены на организацию мероприятия, лучше выплатить в качестве премии военнослужащим, считает президент Украины.

– Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. Обязательно – военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости тоже будем.

Читайте: День Вооруженных cил Украины: самые яркие парады за 27 лет

Напомним, Минобороны решило ввести дополнительную премию для новоприбывших бойцов операции Объединенных сил.