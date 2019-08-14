Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Кабінет Міністрів України на засіданні уряду схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

До реєстру пропонують вносити інформацію про:

ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та учасників війни);

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

постраждалих учасників Революції гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.

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Згідно з пояснювальною запискою, створення реєстру не вимагає фінансування з державного бюджету.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловився про те, щоб замість параду на День незалежності виділити премії військовослужбовцям.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів