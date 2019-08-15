Состояние дорог в Украине оставляет желать лучшего. Сколько стоят наши дороги, какова их главная проблема и как улучшить их качество – в материале Фактов ICTV.

Качество дорог Украины – одна из вечных тем для нашего государства. Их регулярно ремонтируют, но обычные украинцы не чувствуют существенных изменений и продолжают сетовать на ужасное состояние дорожного покрытия.

Как следствие плохих дорог – аварии и потеря времени, быстрый износ автомобилей, а это подорожание перевозок, а также рост потребления топлива и негативные последствия для экологии.

Состояние украинских дорог сегодня

Общая протяженность украинских дорог – 169,6 тыс. км. Из них 52 тыс. км – это дороги государственного значения, а 117,6 тыс. км – местного. За последние отвечают облгосадминистрации, а вот за государственные – Укравтодор. Такие изменения произошли в 2018 году в рамках децентрализации дорожного хозяйства.

В то же время был создан Государственный дорожный фонд, деньги из которого идут на содержание дорог – их ремонт, реконструкцию и строительство. В 2018 году в него перечисляли 50% таможенных и акцизных платежей за авто и нефтепродукты. В 2019 году – 75%, а уже с 2020 года все 100% поступлений пойдут в фонд.

Несмотря на это, около 90% украинских дорог, по данным Мининфраструктуры, не ремонтировались более 30 лет.

Из 137 стран мира наша страна оказалась на 130 месте в рейтинге качества дорог, войдя в топ-10 государств с худшим дорожным покрытием. Такие данные обнародовали на Всемирном экономическом форуме в Индексе глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.

Расходы на дороги

Премьер-министр Владимир Гройсман отчитался, что за 2018 год была отремонтирована рекордная за 14 лет протяженность дорог – 3,8 тыс. км. Из общего количества это лишь 2,2%. Это обошлось государству в 35,3 млрд грн. Причем 23,8 млрд – на дороги государственного значения.

Если посчитать, то ремонт одного квадратного метра дороги стоит 8750 грн. Это ориентировочная стоимость квадратного метра квартир под Киевом – например, в Глевахе.

А общая сумма в 34 млрд грн эквивалентна двум годовым бюджетам Харькова, одного из крупнейших городов страны.

Впрочем, если некоторые области свой бюджет использовали на 100% (Хмельницкая), то были и те, которые не спешили ремонтировать дороги. Например, Луганская область использовала 46% бюджета 2018 года, а Одесская 57%.

В 2019 году на ремонт автомобильных дорог местного значения правительство заложило 14,7 млрд грн, а для государственного значения из Дорожного фонда выделяют 20 млрд грн. Этот год стал рекордным по сумме расходов на украинские дороги.

В чем проблема

На то, чтобы восстановить украинские дороги, необходимо потратить около 1 трлн грн и пять лет времени, оценивает Вячеслав Коновалов, эксперт общественной кампании Евро-патруль. Однако это при условии полного отсутствия коррупционной составляющей.

По словам эксперта, основная проблема – это хищение средств на местах.

– Местные дороги почти на 97% освоили 11,5 млрд грн в 2018 году, правда, выполнено было из запланированного около 60%, – утверждает эксперт.

Решить такую ​​ситуацию можно путем введения обязательной гарантии качества дорог. Когда подрядчику виделяются средства на ремонт, и он дает гарантию на свою работу. Если за гаратнийное время дорога провалилась, ушла со снегом или еще что-то – он должен за свой счет ее восстановить.

– В Киеве сделали подобную систему гарантийного качества. Но они делают выборочно ямочный ремонт и отчитываются, что отремонтировали один километр дороги, а в лучшем случае сделали пару десятков метров, – объясняет эксперт.

Сегодня существует добровольная инициатив CoST, которая контролирует качество дорог, проверяет, какой чиновник и какая организация ту или иную дорогу ремонтировали. Впрочем, по словам эксперта, организация еще работает избирательно и не на все области сразу.

Завышенные цены

Эксперт также отмечает, что проблема украинских дорог – это массовое “освоение” средств. Даже несмотря на существование Prozorro и тендерные закупки, цены удается завышать.

– Мы с экспертами Евро-патруля брали расчеты Укравтодора по стоимости строительства двухполюсной дороги и обзванивали подрядчиков. Легенда была в том, что нам нужно построить пятикилометровое ответвление от основной дороги к своей даче. Даже несмотря на то, что я требовал дорогие технологии, у меня получилось в три раза дешевле.

По его оценкам, 1/3 бюджета может тратиться на завышенные товары и услуги.

Качество украинских дорог

Недавно в эксклюзивном интервью Фактам ICTV председатель Укравтодора Славомир Новак рассказал о том, как строят украинские дороги.

В Украине постепенно будут увеличивать количество цементобетонных покрытий. Они более устойчивы к природным аномалиям и служат дольше.

Также председатель Укравтодора рассказал, что планируют использовать новую технологию – укатанный бетон. Она проще с точки зрения производства и укладки, чем тяжелый бетон. И ее можно применять на дорогах местного значения.

Есть альтернатива – строить дороги с использованием промышленных отходов, что удешевит стоимость на 30%. Об этом заявляет компания Recycling Solutions, которая занимается управлением побочными продуктами и отходами.

Кроме низкой стоимости, такие материалы устойчивы к низким температурам (образуется до 15% меньше льда), а также достаточно прочны.

Такие технологии широко используются в мире. В частности, закладывались в основу покрытия Эресуннского моста, соединяющего Данию и Швецию, скоростной трассы Эйзенхауэр в Чикаго и гоночной автострады в Индианаполисе.

Впрочем, и в строительстве дорог, предостерегает эксперт, могут быть махинации. Не всегда качество дороги соответствует тому, что пишут в отчетах:

– Могут осваивать деньги – пишут, что щебень гранитный, а его с известняком перемешивают. Или как делали в Донецкой области – смешивали шлак со щебнем, что еще и минус экологии, – рассказывает эксперт.

Между тем срок полномочий действующего Кабмина подходит к концу. Вскоре обновленная Рада переизберет правительство. И уже другие люди будут отвечать за качество дорог, их ремонт и восстановление. Возможно, свежий взгляд, подходы и технологии новой команды изменят ситуацию с извечной проблемой украинцев.

Лилия Ященко