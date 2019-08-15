Стан доріг в Україні залишає бажати кращого. Скільки коштують наші дороги, яка їх головна проблема та як покращити їх стан – у матеріалі Фактів ICTV.

Якість доріг України – одна з вічних тем для нашої держави. Їх регулярно ремонтують, але пересічні українці не відчувають істотних змін та продовжують нарікати на жахливий стан дорожнього покриття.

Як наслідок поганих шляхів – аварії та втрата часу, швидке зношування автомобілів, а це здорожчання перевезень, а також зростання споживання палива і негативні наслідки для екології.

Стан українських доріг сьогодні

Загальна протяжність українських доріг – 169,6 тис. км. З них 52 тис. км – це дороги державного значення, а 117,6 тис. км – місцевого. За останні відповідають облдержадміністрації, а ось за державні – Укравтодор. Такі зміни відбулись у 2018 році в рамках децентралізації дорожнього господарства.

Водночас був створений Державний дорожній фонд, гроші з якого йдуть на утримання доріг – їх ремонт, реконструкцію та будівництво. У 2018 році до нього перераховували 50% митних та акцизних платежів за авто і нафтопродукти. У 2019 році – 75%, а вже з 2020 року всі 100% надходжень підуть у фонд.

Незважаючи на це, близько 90% українських доріг, за даними Мінінфраструктури, не ремонтувались понад 30 років.

Зі 137 країн світу наша країна опинилась на 130 місці у рейтингу якості доріг, увійшовши в топ-10 держав з найгіршим дорожнім покриттям. Такі дані оприлюднили на Всесвітньому економічному форумі в Індексі глобальної конкурентоспроможності Global Competitiveness Index 2017-2018.

Витрати на дороги

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звітував, що за 2018 рік було відремонтовано рекордну за 14 років протяжність доріг – 3,8 тис. км. З загальної кількості це лише 2,2%. Це обійшлось державі у 35,3 млрд грн. Причому 23,8 млрд – на дороги державного значення.

Якщо порахувати, то ремонт одного квадратного метру дороги коштує 8750 грн. Це орієнтовна вартість квадратного метру квартир під Києвом – наприклад, у Глевасі.

А загальна сума у 34 млрд грн еквівалентна двом річним бюджетам Харкова, одного з найбільших міст країни.

Втім, якщо деякі області свій бюджет використали на 100% (Хмельницька), то були й ті, що не поспішали ремонтувати дороги. Для прикладу, Луганська область використала 46% бюджету 2018 року, а Одеська 57%.

У 2019 році на ремонт автомобільних доріг місцевого значення уряд заклав 14,7 млрд грн, а для державного значення з Дорожнього фонду виділяють 20 млрд грн. Цей рік став рекордним за сумою видатків на українські дороги.

В чому проблема

На те, щоб відновити українські дороги, необхідно витратити близько 1 трлн грн і п’ять років часу, оцінює В’ячеслав Коновалов, експерт громадської кампанії Євро-Патруль. Однак це за умови повної відсутності корупційного складника.

За словами експерта, основна проблема – це розкрадання коштів на місцях.

– Місцеві дороги майже на 97% освоїли 11, 5 млрд грн в 2018 році, правда, виконано було із запланованого близько 60%, – стверджує експерт.

Вирішити таку ситуацію можна шляхом введення обов’язкової гарантії якості доріг. Коли підряднику виділяються кошти на ремонт, і він дає гарантію на свою роботу. Якщо за гарантійний час дорога провалилася, пішла зі снігом або ще щось – він мусить за свій рахунок її відновити.

– У Києві створили подібну систему гарантійного якості. Але вони роблять вибірково ямковий ремонт і звітують, що відремонтували один кілометр дороги, а в кращому випадку зробили кілька десятків метрів, – пояснює експерт.

На сьогодні існує добровільна ініціатива CoST, яка контролює якість доріг, перевіряє, який чиновник і яка організація ту чи іншу дорогу ремонтували. Втім, за словами експерта, організація ще працює вибірково і не покриває всі області одразу.

Завищенні ціни

Експерт також наголошує, що проблема українських доріг – це масове “освоєння” коштів. Навіть попри існування Prozorro і тендерні закупівлі, ціни вдається завищувати.

– Ми з експертами Євро-патруля брали розрахунки Укравтодору за вартістю будівництва двополюсної дороги і обдзвонювали підрядників. Легенда була в тому, що нам потрібно побудувати п’ятикілометрове відгалуження від основної дороги до своєї дачі. Навіть попри те, що я вимагав найдорожчі технології, у мене вийшло втричі дешевше.

За його оцінками, 1/3 бюджету може витрачатись на завищені товари та послуги.

Якість українських доріг

Нещодавно в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV голова Укравтодору Славомір Новак розповів про те, як будують українські дороги.

В Україні поступово збільшуватимуть кількість цементобетонних покриттів. Вони більш стійкі до природних аномалій та слугують довше.

Також голова Укравтодору розповів, що використовуватимуть нову технологію – укочуваний бетон. Вона простіше з точки зору виробництва і укладання, ніж важкий бетон. І її можна застосовувати на дорогах місцевого значення.

Є альтернатива – будувати дороги з використанням промислових відходів, що здешевить вартість на 30%. Про це заявляє компанія Recycling Solutions, яка займається управлінням побічними продуктами та відходами.

Окрім низької вартості, такі матеріали стійкі до низьких температур (утворюється до 15% менше льоду), а також достатньо міцні.

Такі технології широко використовуються у світі. Зокрема, закладались в основу покриття Ересуннського мосту, що з’єднує Данію та Швецію, швидкісної траси Ейзенхауер у Чикаго та гоночної автостради в Індіанаполісі.

Втім, і у будівництві доріг, застерігає експерт, можуть бути махінації. Не завжди якість дороги відповідає тому, що пишуть у звітах:

– Можуть освоювати гроші – пишуть, що щебінь гранітний, а його з вапняком перемішують. Або як робили на Донеччині – змішували шлак зі щебенем, що ще і мінус екології, – розповідає експерт.

Тим часом термін повноважень чинного Кабміну спливає. Невдовзі оновлена Рада переобере уряд. І вже ті люди відповідатимуть за якість доріг, їх ремонт та відновлення. Можливо, свіжий погляд, підходи і технології нової команди змінять ситуацію з одвічною проблемою українців.

Лілія Ященко