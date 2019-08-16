Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование против главы СБУ Василия Грицака.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак может быть причастен к привлечению заведомо невиновного лица к ответственности, считают в НАБУ.
Сейчас НАБУ проводит расследование касательно соответствующего факта.
Дело касается и Павла Демчины, который работал первым заместителем главы СБУ, а также других должностных лиц правоохранительных органов.
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НАБУ продолжает следственные действия по делу о возможном привлечении к ответственности заведомо невиновного лица правоохранителями.
Пока о подозрении никому не сообщали.
К слову, заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).