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Факты / Украина

НАБУ открыло дело против главы СБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование против главы СБУ Василия Грицака.

Василь Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак может быть причастен к привлечению заведомо невиновного лица к ответственности, считают в НАБУ.

Сейчас НАБУ проводит расследование касательно соответствующего факта.

Дело касается и Павла Демчины, который работал первым заместителем главы СБУ, а также других должностных лиц правоохранительных органов.

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НАБУ продолжает следственные действия по делу о возможном привлечении к ответственности заведомо невиновного лица правоохранителями.

Пока о подозрении никому не сообщали.

К слову, заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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