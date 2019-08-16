Національне антикорупційне бюро проводить розслідування проти голови СБУ Василя Грицака.
Голова Служби Безпеки України Василь Грицак може бути причетний до притягнення завідома невинної особи до відповідальності, вважають у НАБУ.
Наразі НАБУ проводить розслідування за відповідним фактом.
Справа стосується і Павла Демчини, який працював першим заступником голови СБУ, а також інших посадовців правоохоронних органів.
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НАБУ продовжує слідчі дії у справі щодо можливого притягнення до відповідальності завідома невинної особи правоохоронцями.
Наразі про підозру нікому не повідомляли.
До слова, заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство).