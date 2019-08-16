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Факти / Україна

НАБУ відкрило справу проти голови СБУ

Національне антикорупційне бюро проводить розслідування проти голови СБУ Василя Грицака.

Василь Грицак

Голова Служби Безпеки України Василь Грицак може бути причетний до притягнення завідома невинної особи до відповідальності, вважають у НАБУ.

Наразі НАБУ проводить розслідування за відповідним фактом.

Справа стосується і Павла Демчини, який працював першим заступником голови СБУ, а також інших посадовців правоохоронних органів.

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НАБУ продовжує слідчі дії у справі щодо можливого притягнення до відповідальності завідома невинної особи правоохоронцями.

Наразі про підозру нікому не повідомляли.

До слова, заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство).

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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