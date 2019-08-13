В СНБО анонсировали реформирования Службы безопасности Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка встретились с представителями Международной консультативной группы (IAG).

Данилюк заявил, что рабочая группа работает над законопроектами, которые будут регулировать процесс реформирования силовых органов Украины, в частности СБУ.

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– Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки, – сказал он.

Целью реформы является усиление ключевых функций СБУ, в частности контрразведки.

Ранее Факты ICTV писали, что в бюджете на 2020 год планируют изменить принципы финансирования сферы безопасности и обороны.