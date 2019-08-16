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Факты / Украина / Общество

Сбывал амфетамин коллегам: в Измаиле задержали пограничника

Сотрудника Госпогранслужбы задержали во время сбыта амфетамина.

Сбывал амфетамин коллегам: в Измаиле задержали пограничника

В Измаиле Одесской области правоохранители задержали младшего инспектора отдела пограничной службы Измаил за распространение наркотиков.

– Правонарушителя с привлечением спецподразделения Дозор задержали с поличным – во время сбыта им амфетамина, – отмечает пресс-служба.

Правоохранители сообщают, что задержанный распространял наркотики среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны.

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Прикрдонника задержали в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 307 УК Украины.

Напомним, трое граждан Украины приговорили в Польше за контрабанду 237 кг наркотиков из Евросоюза в Россию.

Источник: Госпогранслужба

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