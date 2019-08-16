Співробітника Держприкордонслужби затримали під час збуту амфетаміну.
В Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали молодшого інспектора відділу прикордонної служби Ізмаїл за поширення наркотиків.
– Правопорушника із залученням спецпідрозділу Дозор затримали на місці злочину – під час збуту ним амфетаміну, – зазначає прес-служба.
Правоохоронці повідомляють, що затриманий поширював наркотики серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.
Читайте: 10 років збувала речовини в мережі: затримана найбільша організація наркоторговців
Прикрдонника затримали в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 КК України.
Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.
Джерело: Держприкордонслужба