Співробітника Держприкордонслужби затримали під час збуту амфетаміну.

В Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали молодшого інспектора відділу прикордонної служби Ізмаїл за поширення наркотиків.

– Правопорушника із залученням спецпідрозділу Дозор затримали на місці злочину – під час збуту ним амфетаміну, – зазначає прес-служба.

Правоохоронці повідомляють, що затриманий поширював наркотики серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.

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Прикрдонника затримали в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 КК України.

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.

Джерело: Держприкордонслужба