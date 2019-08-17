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Факты / Украина

Арест Грымчака: за замминистра не собираются вносить залог

За замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не собираются вносить залог в 6 млн грн.

Юрій Гримчак

Замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака взяли под стражу на два месяца с залогом в 6 млн грн, однако жена чиновника Юлия не собирается его вносить.

Она считает, что при просьбе собрать деньги, возможно бы было внести залог.

– Но я думала: если бы я так сделала и не дособирала бы денег. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Эта схема неприемлема, – рассказала Юлия Грымчак.

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Она добавила, что семья уже готовится к тому, что Юрий Грымчак может оказаться в тюрьме.

Напомним, суд избрал замминистру по делам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Источник: Буквы

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