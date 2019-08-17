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Факти / Україна

Арешт Гримчака: за заступника міністра не збираються вносити заставу

За заступника міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не збираються вносити заставу у 6 млн грн.

Юрій Гримчак

Заступника міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака взяли під варту на два місяці із заставою у 6 млн грн, однак дружина високопосадовця Юлія не збирається його вносити.

Вона вважає, що при проханні зібрати гроші, можна було б внести заставу.

– Але я думала: якби я так зробила і не дозбирала б грошей. Ті гроші, які були б на картці, що я б з ними робила? Повертала? Ця схема є неприйнятною, – розповіла Юлія Гримчак.

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Вона додала, що родина вже готується до того, що Юрій Гримчак може опинитися у в’язниці.

Нагадаємо, суд обрав заступнику міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Джерело: Букви

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