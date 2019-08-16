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Факты / Украина

Суд арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на 6 млн грн залога

Суд взял под стражу на два месяца заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с правом залога в размере 6 млн грн.

Суд арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на 6 млн грн залога

Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей в течение двух месяцев – до 15 октября с альтернативой залога в размере 6 млн грн.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что судья Наталья Лямзина во время оглашения меры пресечения назвала Грымчака Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич.

Поэтому, по ее мнению, суд назначил арест другом Грымчаку. Соответственно ее подзащитному меру пресечения не объявили.

Позже стало известно, что и в ходатайстве прокуратуры присутствует аналогичная ошибка.

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Юрий Гримчак сообщил, что не планирует никуда бежать и будет выполнять все требования следствия.

Я не собираюсь никуда бежать, прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Я готов гарантировать, что буду выполнять все требования следствия. Я готов защищать себя всеми законными средствами.

Адвокат настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали краткую биографию Юрия Грымчака.

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