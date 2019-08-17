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Факты / Украина

Дело Грымчака: второму подозреваемому избрали меру пресечения

Суд арестовал на два месяца фигуранта дела Грымчака Игоря Овдиенко.

Суд

Игоря Овдиенко, которого подозревают в получении взятки, взяли под стражу на два месяца с залогом в 4 млн грн.

Соответствующее решение принял Деснянский суд Чернигова во время заседания 17 августа, которое продлилось около 5 часов.

Прокуроры просили для подозреваемого залог в размере 12,5 млн грн.

Читайте: Грымчаку сообщили о подозрении в мошенничестве

Овдиенко отрицает вину и называет взятку “гонораром за свою работу”.

Адвокат подозреваемого считает, что его освободят из-под стражи по состоянию здоровья.

К слову, жена Юрия Грымчака Юлия заявила, что не собирается вносить 6 млн грн залога за него.

Источник: 112 Украина

Фото: Dreamstime

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