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Факти / Україна

Справа Гримчака: другому підозрюваному обрали запобіжний захід

Суд заарештував на два місяці фігуранта справи Гримчака Ігоря Овдієнка.

Суд

Ігоря Овдієнка, якого підозрюють в отриманні хабара, взяли під варту на два місяці із заставою у 4 млн грн.

Відповідне рішення ухвалив Деснянський суд Чернігова під час засідання 17 серпня, яке тривало близько 5 годин.

Прокурори просили для підозрюваного заставу у розмірі 12,5 млн грн.

Читайте: Гримчаку повідомили про підозру у шахрайстві

Овдієнко заперечує провину і називає хабар “гонораром за свою роботу”.

Адвокат підозрюваного вважає, що його звільнять з-під варти за станом здоров’я.

До слова, дружина Юрія Гримчака Юлія заявила, що не збирається вносити 6 млн грн застави за нього.

Джерело: 112 Україна

Фото: Dreamstime

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