Суд заарештував на два місяці фігуранта справи Гримчака Ігоря Овдієнка.
Ігоря Овдієнка, якого підозрюють в отриманні хабара, взяли під варту на два місяці із заставою у 4 млн грн.
Відповідне рішення ухвалив Деснянський суд Чернігова під час засідання 17 серпня, яке тривало близько 5 годин.
Прокурори просили для підозрюваного заставу у розмірі 12,5 млн грн.
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Овдієнко заперечує провину і називає хабар “гонораром за свою роботу”.
Адвокат підозрюваного вважає, що його звільнять з-під варти за станом здоров’я.
До слова, дружина Юрія Гримчака Юлія заявила, що не збирається вносити 6 млн грн застави за нього.
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