Украина и Россия находятся на финальной стадии согласования обмена заключенными.

Сейчас уточняются списки для обмена заключенными между Украиной и Россией, который должен состояться до конца августа.

По информации источника издания Коммерсантъ, должны обменять всех военнопленных украинских моряков, однако сейчас обсуждают не только их возвращение.

Соответсвующие договоренности были достигнуты после первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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Официальной информации об указанных договоренностях между Украиной и Россией пока нет.

К слову, политзаключенного Романа Терновского освободили из российской колонии.