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Факты / Украина

Уже в Украине: Россия освободила политзаключенного Терновского

Россия освободила политзаключенного Романа Терновского, которого осудили за участие в организации Правый сектор.

Роман Терновський

Незаконный срок заключения политзаключенного Романа Терновского закончился, поэтому он был освобожден из колонии общего режима.

Сейчас мужчина находится на территории Украины и направляется в Харьковскую область.

У Терновского нет денег или каких-либо других ресурсов, а его состояние описывают как ужасное.

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Во время суда против него использовали видео из YouTube, на котором видно, что мужчина участвовал в акции по блокаде грузовых машин из РФ в 2016 году.

Его осудили за “участие в деятельности экстремистской организации” до двух лет и трех месяцев заключения в колонии.

К слову, появилась информация, что Россия может передать Украине пятерых политзаключенных.

Источник: Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

Фото: Правозащитный центр Мемориал

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