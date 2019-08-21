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Факти / Україна

Моряків повернуть до кінця літа, з РФ домовилися про обмін ув’язненими – ЗМІ

Україна і Росія знаходяться на фінальній стадії узгодження обміну ув’язненими.

Моряки

Зараз уточнюються списки для обміну ув’язненими між Україною і Росією, який має відбутися до кінця серпня.

За інформацією джерела видання Коммерсантъ, повинні обміняти всіх військовополонених українських моряків, проте зараз обговорюють не тільки їх повернення.

Відповідні домовленості були досягнуті після першої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

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Офіційної інформації про зазначені домовленості між Україною і Росією наразі немає.

До слова, політв’язня Романа Терновського звільнили з російської колонії.

Джерело: Коммерсантъ

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