Росія звільнила політв’язня Романа Терновського, якого засудили через участь в організації Правий сектор.

Незаконний строк ув’язнення політв’язня Романа Терновського закінчився, тому його було звільнено з колонії загального режиму.

Наразі чоловік знаходиться на території України і прямує до Харківської області.

В Терновського немає грошей чи будь-яких інших ресурсів, а його стан описують як жахливий.

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Під час суду проти нього використали відео з YouTube, на якому видно, що чоловік брав участь в акції за блокаду вантажних машин з РФ у 2016 році.

Його засудили за “участь у діяльності екстремістської організації” до двох років і трьох місяців ув’язнення у колонії.

До слова, з’явилася інформація, що Росія може передати Україні п’ятьох політв’язнів.

Джерело: Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

Фото: Правозахисний центр Мемориал