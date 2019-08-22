Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что на первом заседании Верховной Рады IX созыва может быть рассмотрен вопрос формирования Кабмина.

29 августа на первом заседании новой Рады депутаты могут рассмотреть вопрос формирования правительства.

– Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю, – сказал Разумков.

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Повестка дня пока не обговаривалась на заседании первой подготовительной группы. Разумков будет настаивать на его проведении в пятницу, 23 августа.

– Как только она будет, мы обязательно проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы, – добавил глава партии.

К слову, Слуга народа обещает результативные решения Рады уже 29 августа.