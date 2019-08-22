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Факты / Украина

Кабмин могут сформировать на первом заседании Рады – Разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что на первом заседании Верховной Рады IX созыва может быть рассмотрен вопрос формирования Кабмина.

Кабмин могут сформировать на первом заседании Рады – Разумков

29 августа на первом заседании новой Рады депутаты могут рассмотреть вопрос формирования правительства.

– Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю, – сказал Разумков.

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Повестка дня пока не обговаривалась на заседании первой подготовительной группы. Разумков будет настаивать на его проведении в пятницу, 23 августа.

– Как только она будет, мы обязательно проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы, – добавил глава партии.

К слову, Слуга народа обещает результативные решения Рады уже 29 августа.

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