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Факти / Україна

Кабмін можуть сформувати на першому засіданні Ради – Разумков

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, що на першому засіданні Верховної Ради IX скликання може бути розглянуто питання формування Кабміну.

Кабмін можуть сформувати на першому засіданні Ради – Разумков

29 серпня на першому засіданні нової Ради депутати можуть розглянути питання формування уряду.

– Я поки що не готовий на це відповісти, оскільки не обговорював це питання з колегами, проте я не виключаю, – сказав Разумков.

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Порядок денний поки не обговорювався на засіданні першої підготовчої групи. Разумков наполягатиме на його проведенні у п’ятницю, 23 серпня.

– Як тільки він буде, ми обов’язково за нього проголосуємо на спільному засіданні підготовчої депутатської групи, – додав глава партії.

До речі, Слуга народу обіцяє результативні рішення Ради вже 29 серпня.

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