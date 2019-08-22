Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, що на першому засіданні Верховної Ради IX скликання може бути розглянуто питання формування Кабміну.

29 серпня на першому засіданні нової Ради депутати можуть розглянути питання формування уряду.

– Я поки що не готовий на це відповісти, оскільки не обговорював це питання з колегами, проте я не виключаю, – сказав Разумков.

Читайте: Разумков запропонував підвищити депутатам зарплату

Порядок денний поки не обговорювався на засіданні першої підготовчої групи. Разумков наполягатиме на його проведенні у п’ятницю, 23 серпня.

– Як тільки він буде, ми обов’язково за нього проголосуємо на спільному засіданні підготовчої депутатської групи, – додав глава партії.

До речі, Слуга народу обіцяє результативні рішення Ради вже 29 серпня.