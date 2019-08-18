Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков предложил повысить народным депутатам зарплату.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что нардепы получают хорошую зарплату, однако недостаточную на фоне минимальной.

– Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36-37 тыс. грн, с доплатами – до 50 тыс. грн – это справедливо? Мы только идем к тому, что, например, в европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж, – сказал он.

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Однако политик не назвал точную сумму, которая была бы достаточной для депутата.

Также он добавил, что для этого нужна экспертная дискуссия.

Кроме того, Дмитрий Разумков заявил, что не стоит рассчитывать на скорое завершение конфликта на Донбассе.

Фото: Наталия Кравчук/ Новое Время