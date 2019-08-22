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Факты / Украина

Марш ветеранов и флешмоб: как Украина отметит День независимости 2019

В Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине независимости Украины.

Марш ветеранов и флешмоб: как Украина отметит День независимости 2019

В Офисе президента Украины анонсировали новый формат празднования 28-й годовщины независимости Украины.

Утро 24 августа начнется с почтения памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны. Церемония стартует в 9.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни.

Участие в памятном мероприятии примут президент Украины Владимир Зеленский с семьей, родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты.

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Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11.00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, чтобы вместо парада на День независимости выделить премии военнослужащим.

Источник: Офис Президента

Фото: Dreamstime

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