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Факти / Україна

Марш ветеранів і флешмоб: як Україна відзначить День незалежності 2019

В Офісі президента узгодили план заходів до 28-ої річниці незалежності України.

Марш ветеранів і флешмоб: як Україна відзначить День незалежності 2019

В Офісі президента України анонсували новий формат святкування 28-ої річниці незалежності України.

Ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам’яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни. Церемонія стартує о 9.30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні.

Участь у пам’ятному заході візьмуть президент України Володимир Зеленський з родиною, рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти.

У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти.

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Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11.00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловився про те, щоб замість параду на День незалежності виділити премії військовослужбовцям.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Dreamstime

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