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Факти / Україна / Політика

Повернення Росії в G8 – Зеленський назвав умови

Президент Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до Великої вісімки можливе після припинення бойових дій на Донбасі та повернення окупованого Криму.

Повернення Росії в G8 – Зеленський назвав умови

Володимир Зеленський зазначив, що з березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося.

Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.

Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в’язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії, – зазначив Володимир Зеленський.

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Крім того, президент подякував країнам, які підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії в G8.

Фото: Офіс Президента

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