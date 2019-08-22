К обмену на украинских политзаключенных готовят Максима Одинцова и Александра Баранова.

Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политзаключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах РФ.

– Да, их готовят к обмену, – заявил адвокат Валентин Рыбин.

Речь идет и о других гражданах РФ.

Читайте: Моряков вернут до конца лета, с РФ договорились об обмене заключенными – СМИ



При этом сроки обмена политзаключенными не уточняются, он заметил только, что “очень скоро все узнаем”.

Напомним, что экс-военный ВСУ Александр Баранов был приговорен к 13 годам лишения свободы за измену Родине и дезертирство из украинской армии в Крыму во время захвата полуострова.

Максим Одинцов – также бывший украинский военный. Его осудили за эти же преступления на 14 лет.