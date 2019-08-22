До обміну на українських політв’язнів готують Максима Одинцова та Олександра Баранова.

Максима Одинцова та Олександра Баранова готують до обміну на українських політв’язнів, які зараз перебувають у тюрмах РФ.

– Так, їх готують до обміну, – заявив адвокат Валентин Рибін.

Йдеться і про інших громадян РФ.

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При цьому строки обміну політв’язнями не уточнюються, він зазначив лише, що “дуже скоро все дізнаємося”.

Нагадаємо, що екс-військовий ЗСУ Олександр Баранов був засуджений до 13 років позбавлення волі за зраду Батьківщини і дезертирство з української армії в Криму під час захоплення півострова.

Максим Одинцов – також колишній український військовий. Його засудили за ці самі злочини на 14 років.