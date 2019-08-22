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Факты / Украина

Великобритания против возврата России в G8 – переговоры Джонсона и Зеленского

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время телефонного разговора обсудили недавние заявления о возможности возвращения России в Большую семерку и свои позиции касательно этого вопроса.

– Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность, – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита G7, который пройдет 24-26 августа во Франции.

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Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

Напомним, что во время телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, а глава США поддержал эту идею.

Источник: Офис Президента

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