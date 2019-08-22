Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что передача моряков и других украинских политзаключенных является предметом торга за возвращение России в G7.

Посольство Украины в РФ готово в любой момент включиться в процесс освобождения политзаключенных, в том числе пленных моряков, но пока никакой официальной информации Россия не предоставила, отмечает заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

– Разговор – на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что Трамп и Макрон рассматривают возможность возвращения РФ в клуб больших государств, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов, – считает дипломат.

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Зеркаль добавила, что возвращение украинских политзаключенных и моряков всегда обсуждается на всех политических уровнях.

Ранее Елена Зеркаль заявила, что после встречи президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина украинская сторона ожидает дальнейших шагов по освобождению политзаключенных.

Источник: 5 канал