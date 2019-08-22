Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон під час телефонної розмови обговорили нещодавні заяви щодо можливості повернення Росії до Великої сімки і свої позиції щодо цього питання.

– Була зазанчена неможливість відновлення членства РФ у G7, поки Росія систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту G7, який пройде 24-26 серпня у Франції.

Читайте: Українські моряки стали предметом торгу за повернення Росії в G7 – Зеркаль

Джонсон запросив президента України відвідати Велику Британію з офіційним візитом.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити Росію на саміт G7 у 2020 році, а глава США підтримав цю ідею.