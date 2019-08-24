Трансляцию Марша в Киеве, посвященного Дню независимости Украины, смотрите на Фактах ICTV.

В Украине 24 августа праздную День независимости. По этому случаю в Киеве проходят Шествие Достоинства и Марш защитников Украины.

В 9.30 – на месте гибели Героев Небесной Сотни состоится церемония чествования памяти героев, которые отдали жизни, защищая свободу и независимость Украины.

Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг, после чего Военный хор исполнит гимн Украины.

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В 9.50 – церемония награждения украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Торжественные мероприятия должны завершиться праздничным шествием.

Также на Майдане состоится музыкально-хореографический флешмоб.

План Марша защитников:

В 9.00 – колонна отправится по маршруту и около 9.30 остановится перед ЦУМом, чтобы выровнять строй.

В 9.50 – колонна продолжит движение к Майдану Независимости.

В 10.20 – колонна прибудет на Майдан.

В 10.50 – участники Марша защитников исполнят гимн Украины.

В 12.00 – участники отправится на Михайловскую площадь, где состоится молебен по погибшим в бою и концерт.

Смотрите онлайн-трансляцию Марша защитников Ураины и Шествие достоинства:

Также Факты ICTV рассказывают в режиме онлайн, как празднуют День независимости по всей Украине.