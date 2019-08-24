В Украине 24 августа празднуют День независимости. В этот день граждан ожидают множество мероприятий, концертов, шествий.
Как в больших городах, так и маленьких селах украинцев объединит празднование Дня независимости.
19-25 августа. Международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art. Если вы любитель короткого метра, то это событие действительно идеальное для вас. Ежегодно организаторы определяют конкретную тему и режиссеры со всего мира соревнуются за первенство.
На фестивале представят более 100 работ, каждая из которых достойна внимания.
В течение дня в центре Львова будет проходить Международный фестиваль Етновир. Это самый большой фольклорный фестиваль страны, где будут выступления ансамблей, показ народных костюмов, вечера дружбы и танцевальные мастер-классы от гостей из разных уголков мира.
24 августа с 10.00 до 19.00 установления рекорда в медвежьем приюте Домажир по адресу: ул. Медвежий край, 1, с. Жорниска, 25 км от Львова.
Цена: для взрослых – 70 грн, для студентов – 50 грн, для детей – 35 грн. Дополнительно оплачивается экскурсия.
Организаторы планируют установить рекорд: в один день и время собрать более 500 человек с фамилиями Ведмедь, Медведь и однокоренными со всей Украины.
13.00 Арбузный фестиваль в парке культуры и отдыха на улице Болгарской 4.
Цена: 1 арбуз. Будет яркий праздник красок холле, развлечения для всей семьи, фудкорт, розыгрыши и подарки.
17.00. Концерт Шуберт на двоих в львовском органном зале на улице Бандеры 8.
Цена: 50-150 грн. Сонатные циклы Шуберта – три сонаты для скрипки и фортепиано в исполнении известных в Украине и за ее пределами профессионалов Ореста Смовж и Даниила Саенко.
19.00. Концерт ONUKA на!FESTrepublic, улица Старознесенская 24-26.
Цена: 400 гривен. Это будет презентация уникального шоу от известного музыканта Евгения Филатова из группы The Maneken и Наты Жижченко из группы ONUKA.
19.00. Вивальди на органе в львовском органном зале на улице Бандеры 8.
Цена: 50-150 грн. Концерт музыки Вивальди в исполнении органистки Надежды Величко.
20.00. Концерт Олега Винника на стадионе Арена Львов на улице Стрыйской 199.
Цена: 400-750 грн. Певец представит новую концертную программу под названием Роксолана, которая состоит из уже известных хитов исполнителя и совершенно новых авторских композиций.
Главная сцена
- 13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей
- 14.45 – 16.30 Брейкданс – джемы
- 16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы
- 17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту Будьмо!
- 18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра Lords of the Sound
- 19.30 – 21.10 Трибьют шоу Metallica show Симфонического оркестра Lords of the Sound и трибьют-группы Garag dayz
- 21.00 – 23.00 Праздничная дискотека
Французский парк
- 17.00 – 18.00 Концерт на бандуре
- 19.00 – 20.00 Вокальная программа
Логово Билли Кида
- 12.00 – 19.00 Лазертаг – бои
- 16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль Гранд Техас шоу
Детский парк
- 13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа
- 16.30 – 17.30 Мастер – класс по гопаку для детей
Спортивные площадки
- 14.00 – 18.00 Мастер – класс по американскому футболу
- 14.00 – 18.00 Мастер – класс по софтболу
- 14.00 – 18.00 Мастер – класс по бейсболу
Дикий запад
- 14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги Образование за рубежем Эрудитус
Ретропарк
- 16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук
- 17.30 – 20.00 Танцевальная программа Танцуют все!
24 августа в 10.00 в парке имени Тараса Шевченко пройдет возложение цветов к памятнику великого украинского поэта.
С 11.00 на площадке Ракушка будут выступать участники конкурса молодых талантов Черноморская звездочка. Также в этот день состоится шествие достоинства, в котором примут участие члены ветеранских организаций, жители Одессы и области.
23-24 августа с 11.00 до 18.00 состоится флешмоб Быть украинцем – почетно. Спасибо защитникам Украины, в рамках которого можно посетить корабли ВМС ВСУ на Морском вокзале. К осмотру будут открыты фрегат Гетман Сагайдачный, малый бронированный артиллерийский катер Аккерман и артиллерийский катер Скадовск.
Экскурсии бесплатные. Для посещения обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Все выходные в Летнем театре будет проходить IV фольклорный фестиваль Казацкие гостины на Дерибасовской.
Также в столице юмора 24 августа пройдет фестиваль красок ColorFest. Он состоится в Дюковском парке, который находится по адресу Раскидайловская, 56/1.