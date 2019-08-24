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Факты / Украина
День независимости Украины: как проходят празднования по всей стране

В Украине 24 августа празднуют День независимости. В этот день граждан ожидают множество мероприятий, концертов, шествий.

Как в больших городах, так и маленьких селах украинцев  объединит празднование Дня независимости.

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Прямая трансляция
09:01 - 24 августа
Смотрите онлайн-трансляцию Марша защитников Ураины и Шествие достоинства

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09:16 - 24 августа
В Кривом Роге стартовал парад вышиванок ко Дню независимости Украины
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В Кривом Роге стартовал парад вышиванок ко Дню независимости Украины / 3 фотографии
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09:01 - 24 августа
Смотрите онлайн-трансляцию Марша защитников Ураины и Шествие достоинства

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08:48 - 24 августа
На Майдан пригнали водомет
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На Майдан пригнали водомет / 2 фотографии
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08:41 - 24 августа
Google посвятил свой дудл Дню Независимости Украины

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08:33 - 24 августа

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19:16 - 23 августа
День независимости во Львове

19-25 августа. Международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art. Если вы любитель короткого метра, то это событие действительно идеальное для вас. Ежегодно организаторы определяют конкретную тему и режиссеры со всего мира соревнуются за первенство.

На фестивале представят более 100 работ, каждая из которых достойна внимания.

В течение дня в центре Львова будет проходить Международный фестиваль Етновир. Это самый большой фольклорный фестиваль страны, где будут выступления ансамблей, показ народных костюмов, вечера дружбы и танцевальные мастер-классы от гостей из разных уголков мира.

24 августа с 10.00 до 19.00 установления рекорда в медвежьем приюте Домажир по адресу: ул. Медвежий край, 1, с. Жорниска, 25 км от Львова.

Цена: для взрослых – 70 грн, для студентов – 50 грн, для детей – 35 грн. Дополнительно оплачивается экскурсия.

Организаторы планируют установить рекорд: в один день и время собрать более 500 человек с фамилиями Ведмедь, Медведь и однокоренными со всей Украины.

13.00 Арбузный фестиваль в парке культуры и отдыха на улице Болгарской 4.

Цена: 1 арбуз. Будет яркий праздник красок холле, развлечения для всей семьи, фудкорт, розыгрыши и подарки.

17.00. Концерт Шуберт на двоих в львовском органном зале на улице Бандеры 8.

Цена: 50-150 грн. Сонатные циклы Шуберта – три сонаты для скрипки и фортепиано в исполнении известных в Украине и за ее пределами профессионалов Ореста Смовж и Даниила Саенко.

19.00. Концерт ONUKA на!FESTrepublic, улица Старознесенская 24-26.

Цена: 400 гривен. Это будет презентация уникального шоу от известного музыканта Евгения Филатова из группы The Maneken и Наты Жижченко из группы ONUKA.

19.00. Вивальди на органе в львовском органном зале на улице Бандеры 8.

Цена: 50-150 грн. Концерт музыки Вивальди в исполнении органистки Надежды Величко.

20.00. Концерт Олега Винника на стадионе Арена Львов на улице Стрыйской 199.

Цена: 400-750 грн. Певец представит новую концертную программу под названием Роксолана, которая состоит из уже известных хитов исполнителя и совершенно новых авторских композиций.

 

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17:06 - 23 августа
План мероприятий на День независимости 2019 в Харькове

Главная сцена

  • 13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей
  • 14.45 – 16.30 Брейкданс – джемы
  • 16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы
  • 17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту Будьмо!
  • 18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра Lords of the Sound
  • 19.30 – 21.10 Трибьют шоу Metallica show Симфонического оркестра Lords of the Sound и трибьют-группы Garag dayz
  • 21.00 – 23.00 Праздничная дискотека

Французский парк

  • 17.00 – 18.00 Концерт на бандуре
  • 19.00 – 20.00 Вокальная программа

Логово Билли Кида

  • 12.00 – 19.00 Лазертаг – бои
  • 16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль Гранд Техас шоу

Детский парк

  • 13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа
  • 16.30 – 17.30 Мастер – класс по гопаку для детей

Спортивные площадки

  • 14.00 – 18.00 Мастер – класс по американскому футболу
  • 14.00 – 18.00 Мастер – класс по софтболу
  • 14.00 – 18.00 Мастер – класс по бейсболу

Дикий запад

  • 14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги Образование за рубежем Эрудитус

Ретропарк

  • 16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук
  • 17.30 – 20.00 Танцевальная программа Танцуют все!
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17:05 - 23 августа
План мероприятий на День независимости в Одессе

24 августа в 10.00 в парке имени Тараса Шевченко пройдет возложение цветов к памятнику великого украинского поэта.

С 11.00 на площадке Ракушка будут выступать участники конкурса молодых талантов Черноморская звездочка. Также в этот день состоится шествие достоинства, в котором примут участие члены ветеранских организаций, жители Одессы и области.

23-24 августа с 11.00 до 18.00 состоится флешмоб Быть украинцем – почетно. Спасибо защитникам Украины, в рамках которого можно посетить корабли ВМС ВСУ на Морском вокзале. К осмотру будут открыты фрегат Гетман Сагайдачный, малый бронированный артиллерийский катер Аккерман и артиллерийский катер Скадовск.

Экскурсии бесплатные. Для посещения обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Все выходные в Летнем театре будет проходить IV фольклорный фестиваль Казацкие гостины на Дерибасовской.

Также в столице юмора 24 августа пройдет фестиваль красок ColorFest. Он состоится в Дюковском парке, который находится по адресу Раскидайловская, 56/1.

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