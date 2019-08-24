Трансляцію Маршу в Києві, присвяченого Дню незалежності України, дивіться на Фактах ICTV.

В Україні 24 серпня святкую День незалежності. З цієї нагоди в Києві проходять Хода Гідності та Марш захисників України.

О 9.30 – на місці загибелі Героїв Небесної Сотні відбудеться церемонія вшанування пам’яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність України.

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Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор, після чого Військовий хор виконає гімн України.

О 9.50 – церемонія нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Урочисті заходи повинні завершитися святковою ходою.

Також на Майдані відбудеться музично-хореографічний флешмоб.

План Маршу захисників

О 9.00 – колона вирушить за маршрутом і близько 9.30 зупиниться перед ЦУМом, щоб вирівняти стрій.

О 9.50 – колона продовжить рух до Майдану Незалежності.

О 10.20 – колона прибуде на Майдан.

О 10.50 – учасники Маршу захисників виконають гімн України.

О 12.00 – учасники відправиться на Михайлівську площу, де відбудеться молебень за загиблими в бою та концерт.

Дивіться онлайн-трансляцію Маршу захисників Ураїни і Ходи Гідності:

Також Факти ICTV розповідають в режимі онлайн, як святкують День незалежності по всій Україні.