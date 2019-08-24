Президент Украины Владимир Зеленский учредил новый праздник День памяти защитников Украины, которое будет отмечаться 29 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны.

Праздник будет отмечаться 29 августа в день Иловайской трагедии.

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– С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа, – заявил Зеленский.

Также Факты ICTV рассказывают в режиме онлайн, как празднуют День независимости по всей Украине.

Фото: zelenskiy_official