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Факти / Україна

День пам’яті захисників України: Зеленський встановив нове свято

Президент України Володимир Зеленський встановив нове свято – День пам’яті захисників України, яке буде відзначатися 29 серпня.

День пам’яті захисників України: Зеленський встановив нове свято

Президент України Володимир Зеленський заснував День пам’яті захисників України, які загинули за незалежність і суверенітет країни.

Свято буде відзначатися 29 серпня в день Іловайської трагедії.

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– З метою гідного вшанування пам’яті загиблих українських військовослужбовців та учасників добровольчих формувань мною підписаний указ про заснування Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня, – заявив Зеленський.

Також Факти ICTV розповідають в режимі онлайн, як святкують День незалежності по всій Україні.

Фото: zelenskiy_official

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