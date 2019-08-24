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Факти / Україна

Хвилина мовчання 24 серпня. Церемонія вшанування героїв Небесної Сотні

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять героїв Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Хвилина мовчання 24 серпня. Церемонія вшанування героїв Небесної Сотні

Володимир Зеленський подякував загиблим під час Революції Гідності.

Шановні українці! Сьогодні ми починаємо День незалежності України з місця, де саме заради збереження нашої незалежності кращі сини та доньки України віддали своє життя, своє майбутнє заради нашого. І сьогодні наше майбутнє каже їм всім дякую. Вічна пам’ять загиблим! – сказав президент.

Після цього пролунало 100 ударів дзвонів, які символізували 100 ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної сотні.

Читайте: День незалежності України: Хода гідності 2019

До слова, Факти ICTV ведуть трансляцію святкування Дня незалежності в Києві.

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