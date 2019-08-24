Володимир Зеленський подякував загиблим під час Революції Гідності.

Шановні українці! Сьогодні ми починаємо День незалежності України з місця, де саме заради збереження нашої незалежності кращі сини та доньки України віддали своє життя, своє майбутнє заради нашого. І сьогодні наше майбутнє каже їм всім дякую. Вічна пам’ять загиблим! – сказав президент.