Хвилина мовчання 24 серпня. Церемонія вшанування героїв Небесної Сотні
Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять героїв Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Володимир Зеленський подякував загиблим під час Революції Гідності.
Шановні українці! Сьогодні ми починаємо День незалежності України з місця, де саме заради збереження нашої незалежності кращі сини та доньки України віддали своє життя, своє майбутнє заради нашого. І сьогодні наше майбутнє каже їм всім дякую. Вічна пам’ять загиблим! – сказав президент.
Після цього пролунало 100 ударів дзвонів, які символізували 100 ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної сотні.