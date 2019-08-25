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Факты / Украина

Украина осудила “выборы” в оккупированной Абхазии под контролем РФ

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением относительно так называемых президентских выборов в оккупированной Абхазии, которые прошли 25 августа во контролем РФ.

МЗС України

МИД Украины решительно осуждает проведение под контролем РФ “президентских выборов” в Абхазии.

– Украина не признает эти фейковые “выборы” и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия, – говорится в заявлении.

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В ведомстве также отметили, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и призвали РФ к выполнению норм международного права и пересмотру решения о признании “независимости” так называемых республик Абхазия и Южная Осетия.

Напомним, 8 августа 2008 года началась грузино-российская война, следствием которой стала оккупация Абхазии и Южной Осетии.

Источник: МИД

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