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Факти / Україна

Україна засудила “вибори” в окупованій Абхазії під контролем РФ

Міністерство закордонних справ України виступило з заявою щодо так званих президентських виборів в окупованій Абхазії, які прошли 25 серпня під контролем РФ.

МЗС України

МЗС України рішуче засуджує проведення під контролем РФ “президентських виборів” в Абхазії.

– Україна не визнає ці фейкові “вибори” та розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія, – йдеться у заяві.

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У відомстві також наголосили, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, а такоє закликали РФ до виконання норм міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання “незалежності” так званих республік Абхазія та Південна Осетія.

Нагадаємо, 8 серпня 2008 року почалася грузинського-російська війна, внаслідок якої було окуповано Абхазію та Південну Осетію.

Джерело: МЗС

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