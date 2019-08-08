В 2008 году мир был шокирован известием о вторжении войск РФ в Грузию и войной, которая продолжалась пять дней. Факты ICTV собрали всю необходимую информацию о российско-грузинской войне.

Предпосылки войны

Проблема с так называемой Южной Осетией началась еще в 2006 году, когда на “референдуме” жители региона приняли решение об отделении от Грузии.

В результате ни одно государство мира не признало ни референдум, ни независимость “Южной Осетии”. Однако Россия поддерживала сепаратистов и даже предоставила гражданство жителям региона.

После того, как президентом Грузии стал Михеил Саакашвили, с “правительством” сепаратистов пытались договориться. Однако переговоры не дали желаемого результата.

В конце июля 2008 года стороны начали обвинять друг друга в начале военных действий, а 1 августа произошло значительное обострение ситуации. В этот день был совершен террористический акт, во время которого были ранены шесть полицейских.

На этом провокации не закончились, и 6-7 августа “Южная Осетия” осуществила обстрелы грузинских военных. Ответ Грузии не заставил себя ждать, и страна начала масштабные боевые действия.

7 августа РФ начала перебрасывать свои войска в сепаратистский регион.

Пять дней ада

Российские самолеты начали атаки на позиции военных Грузии вблизи городов Цхинвали и Гори примерно в 10.00 8 августа.

Несмотря на то, что РФ якобы хотела защитить “Южную Осетию”, ее войска быстро вышли за пределы региона. Кроме того, российские наемники и отряды еще одной непризнанной республики “Абхазии” начали боевые действия в районе Кодорского ущелья, где находились грузинские войска.

Россия бомбила не только военные базы, но и города и объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте: Прекратить войну на Донбассе невозможно лишь законами – Разумков

С 8 на 9 августа продолжались бои за Цхинвали. В то же время российские морские пехотинцы заняли главный порт Грузии Поти и уничтожили все военные корабли и катера.

10 августа Украина предостерегла Россию от использования Черноморского флота в конфликте вокруг “Южной Осетии”.

Из-за прямого вторжения России президент Грузии Михеил Саакашвили в тот же день объявил об одностороннем прекращении огня и подписал перемирие, которое предложил Европейский Союз.

Однако это не остановило РФ, и ее войска продолжили продвигаться вглубь страны.

11 августа Россия начала наступление на город Гори. Войска агрессора захватили города Зугдиди и Сенаки, а также центральную трассу Грузии. Хотя РФ подошла очень близко к Тбилиси, она уверяла, что не намерена атаковать город.

12 августа президент Франции Николя Саркози предложил мирное соглашение, которые в тот же день подписали стороны конфликта.

Россия не принимала во внимание договоренности и до 17 августа продолжила концентрировать войска вокруг Тбилиси. 16 августа российские войска взорвали железнодорожный мост в селе Гракали, который соединял восточную и западную часть Грузии.

РФ объясняла свои действия необходимостью “создать силами миротворцев зону безопасности”.

Последствия конфликта

На несколько недель Грузия потеряла контроль над значительной частью своих территорий.

Россия долгое время не выполняла план Саркози, а 26 августа в одностороннем порядке признала независимость “Абхазии” и “Южной Осетии”.

С РФ пришлось дополнительно договариваться о выводе войск страны с территории Грузии. Это должно было произойти до 1 октября 2008 года, однако даже сегодня российские войска остаются на территории самопровозглашенных республик.

Таким образом Россия имеет рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю политику Грузии.

29 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что страна прекращает дипломатические отношения с РФ. С 2009 года в Тбилиси и Москве работают секции интересов стран.

Сходство с войной на Донбассе

Одним из самых больших сходств с войной на Донбассе является пропаганда РФ, которая началась с первых дней вторжения в Грузию.

Как и в случае с Украиной, российские каналы не прекращали пропаганду. Они рассказывали о том, что в “Южной Осетии происходит геноцид” и “Грузию нужно принудить к миру”.

Создавалось впечатление, что российский телемарафон не прекращался ни на минуту. С помощью информационной войны РФ пыталась выставить себя героем, но сработало это, в основном, на россиян, 70% из которых поддерживали вторжение в Грузию.

В 2014 году Россия вновь начала информационную войну, но уже против Украины. Она рассказывает о том, что в нашей стране произошел “военный переворот”, Крым “законно аннексировали”, а в конфликте на Донбассе “не участвуют военные РФ”.

К слову, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Россия не оставляет попыток ослабить Украину и для этого продолжает войну на Донбассе.