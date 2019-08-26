Владимир Кличко надеется в начале осени запустить скоростной трамвай на Борщаговку.

Движение скоростного трамвая Борщаговской ветки в Киеве может начаться в начале осени.

По словам городского головы Виталия Кличко, сейчас заканчивается капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая на этом ветке: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая.

Для удобства пассажиров на станциях устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

Читайте: Киевский метрополитен отказывается от зеленых карточек: список станций

Кличко напомнил, что линией скоростного трамвая на Борщаговку ежесуточно пользуются более 150 тыс. пассажиров.

Ранее Факты ICTV писали, как пользоваться единым электронным билетом на транспорте в Киеве.