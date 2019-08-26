Володимир Кличко сподівається на початку осені запустити швидкісній трамвай на Борщагівку.

Рух швидкісного трамваю Борщагівської гілки у Києві може розпочатися на початку осені.

За словами міського голови Віталія Кличка, зараз закінчується капітальний ремонт одразу п’яти станцій швидкісного трамваю на цій гілці: Гната Юри, Гарматна (НАУ), проспект Перемоги, Польова та Політехнічна.

Для зручності пасажирів на станціях встановлюють термінали готівкового та безготівкового розрахунку.

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Кличко нагадав, що лінією швидкісного трамваю на Борщагівку щодобово користуються понад 150 тис. пасажирів.

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