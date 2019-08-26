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Факти / Україна

Кличко назвав терміни запуску швидкісного трамваю на Борщагівку

Володимир Кличко сподівається на початку осені запустити швидкісній трамвай на Борщагівку.

Кличко назвав терміни запуску швидкісного трамваю на Борщагівку

Рух швидкісного трамваю Борщагівської гілки у Києві може розпочатися на початку осені.

За словами міського голови Віталія Кличка, зараз закінчується капітальний ремонт одразу п’яти станцій швидкісного трамваю на цій гілці: Гната Юри, Гарматна (НАУ), проспект Перемоги, Польова та Політехнічна.

Для зручності пасажирів на станціях встановлюють термінали готівкового та безготівкового розрахунку.

Читайте: Київський метрополітен відмовляється від зелених карток: список станцій

Кличко нагадав, що лінією швидкісного трамваю на Борщагівку щодобово користуються понад 150 тис. пасажирів.

Раніше Факти ICTV писали, як користуватися єдиним електронним квитком на транспорті у Києві.

Джерело: КМДА

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