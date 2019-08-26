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Факты / Украина / Политика

Нормандская четверка соберется в сентябре, Путин не против – Макрон

Саммит в нормандском формате пройдет в сентябре, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Нормандская четверка соберется в сентябре, Путин не против – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате пройдет в сентябре.

– Мы соберемся в сентябре на уровне глав государств и правительств в нормандском формате.

Президент Франции также рассказал о разговоре на счет проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

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По словам Макрона, президент РФ поддержал идею проведения такой встречи.

Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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