Саммит в нормандском формате пройдет в сентябре, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате пройдет в сентябре.
– Мы соберемся в сентябре на уровне глав государств и правительств в нормандском формате.
Президент Франции также рассказал о разговоре на счет проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным.
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По словам Макрона, президент РФ поддержал идею проведения такой встречи.
Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.
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