Саммит в нормандском формате пройдет в сентябре, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате пройдет в сентябре.

– Мы соберемся в сентябре на уровне глав государств и правительств в нормандском формате.

Президент Франции также рассказал о разговоре на счет проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

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По словам Макрона, президент РФ поддержал идею проведения такой встречи.

Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.