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Факты / Мир

Меркель настаивает на встрече нормандской четверки

Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита глав государств нормандской четверки.

Меркель настаивает на встрече нормандской четверки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы встреча нормандской четверки состоялась как можно быстрее после проведения подготовительной встречи советников.

Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров нормандской четверки состоялась в Германии еще в 2016 году.

Меркель подчеркнула важность скорейшего проведения встречи с целью содействия определенным успехам в минском процессе.

– При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса, – отметила Меркель.

По ее словам, во время обсуждения конфликта на Донбассе на саммите G7 были как общие, так и различные видения.

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– От имени Германии я дала четко понять, что мы нуждаемся в прогрессе в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7, – подчеркнула Меркель.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о возможной нормандской встречи.

Источник: Deutsche Welle

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