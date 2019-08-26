Саміт у нормандському форматі відбудеться у вересні, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саміт у нормандському форматі пройде у вересні.

– Ми зберемося у вересні на рівні глав держав і урядів у нормандському форматі.

Президент Франції також розповів про розмову щодо проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним.

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За словами Макрона, президент РФ підтримав ідею проведення такої зустрічі.

Нагадаємо, Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом в Парижі.